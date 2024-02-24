ملخص وأهداف مباراة الوداد المغربي ضد جوانينج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، فوزًا هاما على نظيره جوانينج جالاكسي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الوداد المغربي ضد جوانينج

سجل اللاعب بدر جادارين نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بضربة رأسية مميزة.

وبهذه النتيجة، نجح فريق الوداد البيضاوي المغربي في الوصول إلى المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما بات فريق جوانينج في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.