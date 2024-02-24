نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد السقوط أمام مازيمبي.. وداع كارثي لـ بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات لاعبو فريق بيراميدز، في حسرة بعد هزيمتهم المدوية أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الجولة الخامسة.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وبفوز مازيمبي بثلاثة أهداف؛ ارتفع رصيده للنقطة العاشرة، ويحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، كما تذيل فريق بيراميدز المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وأحرز بيراميدز، هدفًا واحدًا خلال مشواره في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض 5 مباريات، حقق من خلالهم فوز وحيد في الجولة الأولى أمام مازيمبي، وتعادل في مباراة، وخسر في 3 مواجهات، وسجل هدف واستقبل في شباكه 6 أهداف، حصد من خلالهم 4 نقاط.

وواجه في الجولة الأولى فريق مازيمبي وفاز بهدف نظيف، كما خسر في الجولة الثانية بهدفين مقابل لا شيء أمام نواذيبو، وفي الجولة الثالثة تعادل أمام صنداونز، وفي الجولة الرابعة تلقى الخسارة بهدف نظيف في شباكه أمام صنداونز، وفي الجولة الخامسة خسر بثلاثية نظيفه أمام مازيمبي.