نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمام جوانينج جالاكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي على نظيره فريق جوانينج جالاكسي، بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز، وصل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، بينما احتل فريق جوانينج جالاكسي المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

1- أسيك ميموزا برصيد 10 نقاط.

2- سيمبا برصيد 6 نقاط.

3- الوداد البيضاوي المغربي برصيد 6 نقاط.

4- جوانينج جالاكسي برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الوداد المغربي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

والجدير بالذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أسيك ميموزا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 2 مارس المقبل.