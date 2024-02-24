نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحكيم عار".. مدرب بيراميدز يطلق تصريحات مدوية بعد الخسارة من مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه لمن العار على كرة القدم الأفريقية، الأداء التحكيمي السيء الذي قدمه الحكم الغاني دانيال لاريا خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددا على أن الحكم الغاني ذبح فريق بيراميدز بقراراته وظلمه الواضح للفريق.

وودع بيراميدز، بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته خارج أرضه أمام مازيمبي (0-3)، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة.

مدرب بيراميدز يهاجم حكم مباراة مازيمبي

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مازيمبي وبيراميدز في لوبومباشي بالكونغو، أن بيراميدز أظهر شخصية قوية في الشوط الأول وكان الأفضل في كل شيء وفي الدقائق الأولى كانت هناك ركلتي جزاء واضحتين على مازيمبي ولكن الحكم رفض احتسابهما، وكان احتسابهما سيغير الكثير من نتيجة المباراة.

كما أوضح أنه لا يتحدث فقط عن نتيجة مباراة فريقه أمام مازيمبي ولكن عن التحكيم الأفريقي الذي يظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوء عن الكرة الأفريقية، لأن الحكم تدخل بشكل مباشر وكان سببا رئيسيا في إحباط لاعبي بيراميدز بعدم احتساب ركلتي جزاء ومنح الأفضلية للفريق صاحب الأرض.

وشدد المدرب على أنه سعيد للغاية بما قدمه لاعبوه في أوقات كثيرة من المباراة وأول كلمة قالها بعد اللقاء للاعبين، يجب أن تنهضوا سريعا وعلينا نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل، قائلا:" أمتلك فريقا مميزا وإمكانيات قوية ولديهم الرغبة في تحقيق شيء، ولا بد من العمل على هذا المستقبل بكل قوة لأن أمامنا بطولات بجب اللعب عليها، ومشيدا بما قدمه المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي ومؤكدا أنه لاعب شاب وطموح وله مستقبل كبير.