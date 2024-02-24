نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاذبون".. بنزيما يكشف تفاصيل أزمتة مع مدرب اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، على الأنباء التي تفيد بأنه غير سعيد بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أنه ليس لديه أي أزمة مع المدير الفني لفريق الاتحاد مارسيلو جاياردو.

بنزيما يكشف تفاصيل أزمتة مع مدرب اتحاد جدة

وانضم بنزيما إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، بعقد يمتد لثلاث سنوات مع نادي الاتحاد السعودي.

وكانت قد ذكرت تقارير أن هناك خلافات بين الفرنسي ومدربه جاياردو، مؤكدة أن اللاعب يسعى للرحيل عن اتحاد جدة بسبب أنه غير سعيد بالسعودية ويرغب في الاستقرار خارج المملكة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتصريحات بنزيما، حيث قال: "الآن أنا أفضل، كما أن قصة رحيلي غير حقيقية وعلى عكس ما يتم الترويج له أنا سعيد في السعودية".

وتابع: "لا توجد لدي أي مشكلة مع مارسيلو جاياردو، كل من يقول إنني أريد العودة إلى أوروبا كاذبون، أنا سعيد جدًا في الاتحاد وفي المملكة".

واختتم: "من جانبي ليس لدي أي مشكلة مع أحد، اسأل المدرب عن غيابي، كنت مستعدًا للتدريب في دبي".

ويقصد بنزيما غيابه عن المعسكر الذي كان يضم لاعبي اتحاد جدة في دبي، بقرار من المدرب، بسبب غيابه في وقت سابق عن التدريبات.