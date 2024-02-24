محرز يسجل ويقود الأهلي لفوز كاسح أمام الطائي في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بالنادي أهلي جدة في تحقيق انتصارًا ثمينا على نظيره الطائي بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري روشن السعودي.

الأهلي يكتسح الطائي في الدوري السعودي

وكان قد تقدم فريق الطائي بهدف خيالي عن طريق الغاني برنارد مينساه، وجاء هدف مينساه المذهل، بعد مشوار بالكرة من وسط الملعب حيث مر بسرعة ومهارة عالية من دفاع الأهلي وسدد الكرة بطريقة رائعة في مرمى الحارس ميندي.

وتعادل البرازيلي روبرتو فيرمينو، لصالح الأهلي بهدف مميز قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء، ليسجل هدفه الثاني في اللقاء عند الدقيقة 60 من زمن المباراة.

كما أضاف رياض محرز الهدف الثالث لصالح فريق الأهلي أمام الطائي، عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد تمريرة من محمد المجحد، قبل أن يختتم فرانك كيسي التسجيل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يتواجد النادي الأهلي السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، وذلك برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

هدف رياض محرز أمام الطائي