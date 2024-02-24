نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف اليوم بتوقيت مصر والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 56 نقطة، في حين أن تشيلسي يمتلك 28 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، أكانجي

خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، نيونز

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، كوفاسيتش