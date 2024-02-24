فوز بتروجت وحرس الحدود ووادي دجلة وراية في جولة مثيرة بالمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت وحرس الحدود و وادي دجلة وراية في جولة مثيرة بالمحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز عن فوز فريق بتروجت بقيادة سيد عيد على فريق طنطا بقيادة عمرو انور بهدفين مقابل هدف.



تقدم بتروجت بهدف كوابينا وتعادل احمد السيد لطنطا واضاف اسماعيل بامبا الهدف الثاني لبتروجت في الشوط الأول.

- فوز فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش على فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد بثلاثية مقابل هدف.

تقدم فريق السكة الحديد بهدف سجله احمد فوزي في الدقيقة 33.

وسجل على حسين هدف لدجلة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



واضاف محمد رزق الهدف الثانيفي الدقيقة 6 من الشوط الثاني، واختتم الاهداف أكرم عبد ربه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وإهدر دجلة ركلة جزاء في الدقيقة 36.



- فوز فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف ذاتى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق راية بقيادة محمد حليم على فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح بهدف دون رد سجله محمد ابراهيم الفقي من الشوط الأول.



ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 50 نقطة

2- وادي دجلة 42 نقطة

3- حرس الحدود 41 نقطة

4-غزل المحله 39 نقطة

5- لافيينا 37نقطة

6-السكه الحديد 35 نقطة

7- طنطا 32 نقطة

8- بروكسي 32 نقطة

9- راية 32 نقطة

10- القناه 28 نقطه