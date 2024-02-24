نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستعد للأحتفال بالمباراة رقم 1000 في أليانتس آرينا أمام لايبزيج بالبوندسليغا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني لتحقيق الإنتصار أمام ضيفه لايبزيج ضمن منافسات الجولة 23 من البوندسليغا لموسم 2023/2024.

ويطمح البڤاري في تحقيق رقم مميز خلال مواجهة لايبزيج بالدوري الألماني، بعدما أصبحا تلك المواجهة هي المواجهة رقم 1000 لفريق بايرن ميونخ داخل ملعبه وأمام جماهيره.

ويعد فريق بايرن ميونخ هو الفريق الأول في تاريخ البوندسليجا الذي خاض 1000 مباراة داخل ملعبه " أليانتس آرينا ".

وبالحديث عن مباراة بايرن ميونخ ولايبزج، كان من الضروري أن نبرز لحضراتكم تاريخ مواجهات الفريقين أمام بعضهم البعض، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني على مر العصور.

واجه الفريقان بعضهما البعض في 19 مباراة، وتمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق الفوز أمام لايبزيج في 10 مباريات على مر التاريخ، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 6 مناسبات، بينما حقق فريق لايبزيج الفوز في 3 مباريات فقط.