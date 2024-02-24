- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مع كاسكادا عشر بقيادة جمال حواش واحمد صوابى سلبيًا. الترتيب 1-دياموند50 نقطة 2-الإعلاميين 44 نقطة 3- بشتيل 38 نقطة 4-اورانج37 نقطة 5- حلوان العام33 نقطة 6- المعادي 33 نقطة 7-الصيد31 نقطة 8-منشية ناصر29 نقطة 9- حدائق الاهرام 26 نقطة 10-ابو النمرس24 نقطة 11- كاسكادا 24 نقطة 12-اطفيح21 نقطة 13-صول 12 نقطة 14- اسمنت حلوان3 نقطة

- فوز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوى على فريق ابو النمرس بقيادة عماد عابدين بهدف دون رد.

- فوز فريق بشتيل بقيادة احمد بكري على فريق صول بقيادة احمد الضظوى بهدف دون رد.

- تعادل فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر مع فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق سلبيًا.

- فوز فريق الاعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق اسمنت حلوان بقياده شريف خالد برباعية مقابل هدف.

أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز دياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي والعشرين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية