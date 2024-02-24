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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي والعشرين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث
أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..
- فوز فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى على فريق اطفيح بقيادة محمود سعيد بهدفين نظيفين.
- فوز فريق الاعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق اسمنت حلوان بقياده شريف خالد برباعية مقابل هدف.
- تعادل فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر مع فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق سلبيًا.
- فوز فريق بشتيل بقيادة احمد بكري على فريق صول بقيادة احمد الضظوى بهدف دون رد.
- تعادل فريق الصيد بقيادة طارق حسن مع فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين بهدف لمثله.
- فوز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوى على فريق ابو النمرس بقيادة عماد عابدين بهدف دون رد.
- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مع كاسكادا عشر بقيادة جمال حواش واحمد صوابى سلبيًا.
الترتيب
1-دياموند50 نقطة
2-الإعلاميين 44 نقطة
3- بشتيل 38 نقطة
4-اورانج37 نقطة
5- حلوان العام33 نقطة
6- المعادي 33 نقطة
7-الصيد31 نقطة
8-منشية ناصر29 نقطة
9- حدائق الاهرام 26 نقطة
10-ابو النمرس24 نقطة
11- كاسكادا 24 نقطة
12-اطفيح21 نقطة
13-صول 12 نقطة
14- اسمنت حلوان3 نقطة