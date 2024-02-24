الرياضة

فوز دياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي والعشرين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي والعشرين بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن التالى..


-  فوز فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى  على فريق اطفيح  بقيادة محمود سعيد بهدفين نظيفين.


- فوز فريق الاعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق اسمنت حلوان  بقياده شريف خالد  برباعية مقابل هدف.


-  تعادل فريق حدائق الاهرام  بقيادة محمود نصر  مع فريق اورانج  بقيادة تامر عبد الخالق  سلبيًا.


-  فوز فريق بشتيل بقيادة احمد بكري على  فريق صول  بقيادة احمد الضظوى بهدف دون رد.


- تعادل فريق الصيد  بقيادة طارق حسن مع  فريق  منشية ناصر  بقيادة عماد عابدين بهدف لمثله.

 

-  فوز فريق المعادي واليخت بقيادة أحمد الجداوى على  فريق ابو النمرس بقيادة عماد عابدين بهدف دون رد.

- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى مع كاسكادا  عشر بقيادة جمال حواش واحمد  صوابى  سلبيًا.
الترتيب 
1-دياموند50 نقطة 
2-الإعلاميين 44 نقطة 
3- بشتيل 38 نقطة 
4-اورانج37 نقطة  
5- حلوان العام33 نقطة 
6- المعادي 33 نقطة 
7-الصيد31 نقطة 
8-منشية ناصر29 نقطة 
9- حدائق الاهرام 26 نقطة 
10-ابو النمرس24 نقطة 
11- كاسكادا 24 نقطة 
12-اطفيح21 نقطة 
13-صول 12 نقطة 
14- اسمنت حلوان3 نقطة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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