هيثم شعبان يفرض تعادلًا إيجابيًا على حسام البدري في الدوري العراقي

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أحمد جودة - القاهرة - فرض فريق الكرخ العراقي بقيادة المدير الفني هيثم شعبان تعادلًا إيجابيًا على الزوراء الذي يقوده المدير الفني حسام البدري (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الزوراء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العراقي.

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شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة للمرة الأولى مع الفريق، وظهر بمستوى جيد حيث شارك أساسيا، وقدم مردود طيب وشكل خطورة على مرمى الزوراء الذي تقدم في الدقيقة السادسة من المباراة، بينما أدرك الكرخ التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويقدم هيثم شعبان مستوى مميز ونتائج جيدة مع فريق الكرخ في الدوري العراقي وأحدث طفرة على مستوى النتائج مع الفريق الذي يصارع البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب من جدول الدوري الذي يوجد به ٢٠ فريقا.