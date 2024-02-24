نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لايبزيج، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة البوندسليغا.

ويطمح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز من أجل اكتمال فرحة خوض 1000 مباراة داخل ملعبه وأمام جماهيره، كما أنه يرغب في مواصلة الزحام مع بايرن ليفركوزن على صدارة البوندسليغا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

وجاء تشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: داير - دي ليخت - جوريرو - كيميتش

خط الوسط: جورتيسكا - بافلوفيتش

وأمامهم: مولر - موسيالا - ساني

وفي الهجوم: هاري كين

جدير بالذكر أن الفريقان واجها بعضهما البعض في 19 مباراة، وتمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق الفوز أمام لايبزيج في 10 مباريات على مر التاريخ، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 6 مناسبات، بينما حقق فريق لايبزيج الفوز في 3 مباريات فقط.