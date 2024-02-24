نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لبيراميدز يشن الهجوم على حكم مباراة مازيمبي بعد توديع دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سبب خسارة فريقه، كما علق على أداء حكم مباراة مازيمبي، والتي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال يورتشيتش عن خسارة بيراميدز أمام مازيمبي؟

وجاء كرونسلاف مصرحا عبر تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "العار على كرة القدم الإفريقية، الأداء التحكيمي السيئ الذي قدمه الحكم الغاني دانيال لاريا خلال المباراة"، حيث جاء مشيرا إلى إنه ذبح فريق بيراميدز بقراراته وظلمه الواضح.

وأكد أن فريق يراميدز أظهر كل ما لديه في الشوط الأول وكان الأفضل من مازيمبي في كل شيء، واوضح أنه كان هناك ركلة جزاء في الدقائق الأولى واضحتين على مازيمبي، ولكن الحكم رفض احتسابهما وحرمهم من تغيير التسجيل.

وواصل: "التحكيم الإفريقي يظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوءًا عن الكرة الإفريقية، وفي المباراة تدخل بشكل مباشر وكان سببًا رئيسيًا في إحباط لاعبي بيراميدز، ومنح الأفضلية لصاحب الأرض".

واختتم حديثه بإنه لديه فريق مميز للغاية برفقة الإمكانيات القوية، كما يسعى اللاعبين لتحقيق أكبر إنجازات وهو يعمل على ذلك في المستقبل بكل قوة، كما قدم الشكر للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي لما يمتلكه من طموح ومستقبل مبهر.