لعنة تلازم الفرق المصرية.. ملعب مازيمبي يضم بيراميدز لقائمة ضحاياه

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أحمد جودة - القاهرة - تُلازم عقدة ملعب مازيمبي الكونغولي في مدينة “لوبومباشي”، الفرق المصرية وذلك بعدما خسر بيراميدز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

استضاف مازيمبي على ملعب بمدينة “لوبومباشي” مع بيراميدز اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة بتفوق مازيمبي بثلاثية مدوية، ليودع بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تذيل مجموعته برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل واحد، و3 هزائم في 5 جولات.

وبذلك؛ لم يستطع أي فريق مصري من تحقيق الفوز أو التعادل أو تسجيل أي هدف أمام مازيمبي بملعبه الخاص في “لوبومباشي”.

عقدة ملعب مازيمبي تتواصل أمام الفرق المصرية

لعبت 6 فرق مصرية مختلفة هي “الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وسموحة”، 9 مباريات أمام مازيمبي على أرضه، وجميعها لم تتمكن من حل “شفرة" هذا الملعب.

وجاءت نتائج الفريق المصرية أمام مازيمبي على ملعبه، كالتالي:

• 2012 خسارة الأهلي 2-0 "دوري أبطال إفريقيا"

• 2012 خسارة الزمالك 2-0 "دوري أبطال إفريقيا"

• 2014 خسارة الزمالك 1-0 “دوري أبطال إفريقيا”

• 2015 خسارة سموحه 1-0 “دوري أبطال إفريقيا”

• 2018 خسارة الاسماعيلي 2-0 “ دوري أبطال إفريقيا”

• 2019 خسارة الزمالك 3-0 “دوري أبطال إفريقيا”

• 2022 خسارة المصري 2-0 “الكونفدرالية الإفريقية”

• 2022 خسارة بيراميدز 2-0 “الكونفدرالية الإفريقية”

• 2024 خسارة بيراميدز 3-0 “دوري أبطال إفريقيا”