زمالك 2008 يفوز على رأس غارب بثلاثية في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على رأس غارب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الجمهورية.



سجل أهداف الزمالك كل من، محمد حمد، وإبراهيم عصام، ومحمد عبد الونيس.



وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني جيد خلال اللقاء واستطاعوا صناعة عدة فرص نجحوا من خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وإهدار بعض الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.



ويقود فريق الزمالك 2008 كل من، سامي عبد الحليم مديرًا فنيًا، ومحمد عمر ومحمد جمال مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، والسيد صلاح إداريًا، وماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد مسؤولًا للمهمات.