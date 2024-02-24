برشلونة يكتسح خيتافي برباعية وينتزع وصافة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح برشلونة في اكتساح خيتافي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الليجا.

برشلونة يكتسح خيتافي برباعية دون رد

افتتحت رافينيا دياز التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة 20 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من كوندي، وجد نفسه وحيدًا أمام مرمى خيتافي، ووضع الكرة في الشباك بسهولة.

وضاعف جواو فيليكس النتيجة في الدقيقة 53، بعد تمريرة دقيقة من أندرياس كريستنسن من الجهة اليمنى.

وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثالث في الدقيقة 61، بعدما مرر رافينيا حارس المرمى وسدد الكرة إلى دي يونج الذي كان ينتظر في حدود منطقة الجزاء، حيث وجد الكرة في الشباك.

وسجل فيرمين لوبيز الهدف الرابع في الدقيقة 90+1، بعد أن أخطأ حارس خيتافي في التصدي لتسديدة فيتور روكي، وسدد لوبيز الكرة في الشباك.

بهذه النتيجة، ارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 57 نقطة، متفوقًا على جيرونا الذي لديه مباراة أقل، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.