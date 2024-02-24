نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينتظر هذا العرض.. تشابي يصدم ليفربول وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر تقرير ألماني، مفاجأة حول موقف الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، الذي يعد هدفًا رئيسيًا لناديي ليفربول وبايرن ميونخ في الفترة القادمة.

وسيرحل الألماني يورجن كلوب عن ليفربول، بينما يترك توماس توخيل تدريب بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد يفكر في تشابي لخلافة أنشيلوتي

ذكر موقع “fussball” الألماني أن تشابي ألونسو الذي يقوم بعمل ممتاز مع ليفركوزن هذا الموسم، ويعد على رأس قائمة أمنيات الأندية الكبرى قد يبقى مع فريقه الحالي.

وأشار الموقع الألماني إلى أن تشابي ألونسو قد يفكر في البقاء مع ليفركوزن لمدة عام أو اثنين وانتظار فرصة تدريب ريال مدريد خلفًا للمدرب الحالي كارلو أنشيلوتي، بدلًا من الانضمام لبايرن ميونخ أو ليفربول الآن.

ولفت الموقع إلى أن نادي ريال مدريد ينظر لتشابي ألونسو كبديل لكارلو أنشيلوتي بعد نهاية حقبته مع الفريق الملكي.

وأكد المصدر ذاته أن الشرط الجزائي في عقد تشابي مع باير ليفركوزن سيكون جزءًا مهمًا للغاية في أي محادثات محتملة مع ليفربول أو بايرن ميونيخ.

ويريد تشابي، إبقاء حلم ريال مدريد متاحًا في أي وقت، ولكن العقبة أن ناديي ليفربول وبايرن ميونخ لا يمنحان مدربيهم، شرطًا جزائيًا للخروج حسب رغبتهم.