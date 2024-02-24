نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مين هيحاسب على اللي بيحصل".. إعلامي يخرج عن صمته ويهاجم بيراميدز بعد الخروج الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات لاعبي نادي بيراميدز في حسرة بعدما تلقى الهزيمة من نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الجولة الخامسة.

مهيب عبد الهادي يهاجم بيراميدز بعد الخروج الأفريقي

وخرج الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي عن صمته وهاجم فريق بيراميدز بعد خسارته من مازيمبي وعدم تحقيقه أي بطولة خلال الفترة الماضية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: "بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.. ميزانية ضخمة كل سنة وملايين دون تحقيق أي بطولة.. وكل موسم الخروج من كل المنافسات المحلية والقارية.. مين هيحاسب على اللي بيحصل".

وبفوز مازيمبي بثلاثة أهداف ارتفع رصيده للنقطة العاشرة، ويحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، كما تذيل فريق بيراميدز المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

وخلال مشوار بيراميدز سجل هدف وحيد، في دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض 5 مباريات، حقق من خلالهم فوز وحيد في الجولة الأولى أمام مازيمبي، وتعادل في مباراة، وخسر في 3 مواجهات، وسجل هدف واستقبل في شباكه 6 أهداف، حصد من خلالهم 4 نقاط.

حيث واجه في الجولة الأولى فريق مازيمبي وفاز بهدف نظيف، كما خسر في الجولة الثانية بهدفين مقابل لا شيء أمام نواذيبو، وفي الجولة الثالثة تعادل أمام صنداونز، وفي الجولة الرابعة تلقى الخسارة بهدف نظيف في شباكه أمام صنداونز، وفي الجولة الخامسة خسر بثلاثية نظيفه أمام مازيمبي.