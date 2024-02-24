نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوري الأبطال" ما هو هدف يوفنتوس في الموسم الحالي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس عن هدف فريقه في الموسم الحالي قبل مواجهة نظيره فريق فروزينوني كالتشيو غدا الأحد في بطولة الدوري الإيطالي.

ويلتقي فريق يوفنتوس مع فريق فروزينوني كالتشيو غدا الأحد في إطار منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024.

وأكد أليجري في تصريحات له:" يجب أن نركز خلال الأشهر الثلاثة المتبقية على العودة إلى دوري أبطال أوروبا، لدينا مباراة صعبة غدًا ثم سنلعب في نابولي، الطريق لا يزال طويلًا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس أمام فروزينوني كالتشيو غدا الأحد عند تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر أن فريق يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 54 نقطة خلف إنتر ميلان الذي يتواجد في الصدارة.