أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية.. عودة الصخرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه إشبيلية غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

شهدت قائمة ريال مدريد لمباراة الغد، عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزها الإنجليزي جود بيلينجهام وخوسيلو، وكارفخال للإيقاف، فيما عاد الألماني أنطونيو روديجير بعد تعافيه من الإصابة، وتم استدعاء ألفارو رودريجيز، المهاجم الشاب.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة إشبيلية، كالتالي:-

حراسة المرمى: لونين - كيبا - دييجو بينيرو

الدفاع: ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - ميندي - جاكبو

الوسط: كروس - لوكا مودريتش - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس جوينور - رودريجو - براهيم دياز - ألفارو رودريجيز