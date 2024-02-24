بطل إفريقيا الأوحد.. الأهلي يتأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميا إلى التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد.

الأهلي يتأهل لدور ربع نهائي دوري الأبطال

حيث منح هذا الفوز النادي الأهلي التأهل بعدما تمكن يانج أفريكانز من الفوز على شباب بلوزداد برباعية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.

وبهذه النتيجة تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الترتيب برصيد 9 نقاط يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، كما تجمد رصيد بلوزداد عند النقطة الخامسة، وتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد 3 نقاط.

وقد نجح من قبل المارد الأحمر في الفوز على ميدياما في كوماسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وبهذه النتيجة تأهل الثنائي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق الجولة السادسة، كما ودع فريقا شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة من دور المجموعات.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز يوم الجمعة القادمة ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، في مباراة حسم صدارة المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.