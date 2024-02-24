نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. فرع جديد لنادي بيراميدز في رأس الحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع "رأس الحكمة" الذي وقعته الحكومة المصرية أمس مع تحالف الشركاء بالإمارات العربية المتحدة والذي تقوده "ADQ" راعي نادي بيراميدز، سيشهد إنشاء أول فرع لنادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

فرع جديد لـ بيراميدز في رأس الحكمة

أكدت المصادر لـ “دوت الخليج الرياضي" أن الشركاء في المشروع ينتظرون عودة المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز من رحلته إلى الكونغو، للاجتماع معه.

ويشهد الاجتماع المنتظر مع ممدوح عيد، حسم الموقف النهائي الخاص بالتصميم وشكل النادي الاجتماعي الخاص بنادي بيراميدز في رأس الحكمة، مع الاتفاق كذلك على إنشاء فرع ثاني للنادي في مدينة الشيخ زايد.

وأوضحت المصادر كذلك، أن سفر المهندس ممدوح عيد مع بعثة بيراميدز أجل الاجتماعات التي كانت مقررة على أن تعقد بكثافة في الأيام المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك للاتفاق على كافة تفاصيل المشروع.