برشلونة يتحرك لتمديد عقد نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - ينوي مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، تقديم عرض جيد من أجل إقناع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط الفريق، بتمديد عقده.

برشلونة يريد تمديد عقد دي يونج

وأكد دي يونج في الأيام القليلة الماضية على كامل رغبته في البقاء مع نادي برشلونة في السنوات القادمة على الرغم من الشائعات التي أكدت برغبته في الرحيل.

وذكر الصحفي نيكولو شيرا أن مسئولو البارسا دخلوا في مفاوضات جادة مع الهولندي فرينكي دي يونج من أجل تمديد عقده في المرحلة القادمة.

وأوضح أن برشلونة اقترح تمديد عقد دي يونج حتى عام 2028 بعد أن كان اللاعب قريب من الرحيل عن البارسا في الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف أن النادي الكتالوني سوف يطلب من فرينكي دي يونج تخفيض راتبه لتجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، حيث يتقاضى في عقده الحالي 37 مليون يورو سنويا.