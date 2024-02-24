نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يرتدي الزي الأحمر أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة سوبر سبورت الجنوب افريقي ومودرن فيوتشر للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأحد بالكونفدرالية.

فيوتشر بالزي الأحمر في مباراة سوبر سبورت

وتقرر أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت اللون الأزرق كاملًا ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملًا.

ومثل فريق مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني، أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم إبراهيم إداري الفريق، د اسلام عادل أخصائي إصابات الملاعب، ومحمد فتحي عضو المركز الإعلامي، وسمير علي مسؤول المهمات.

كان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي بلقاء الذهاب بمصر بهدف نظيف.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.