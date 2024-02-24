نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يعلق على فوز برشلونة العريض أمام خيتافي برباعية في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على ضيفه خيتافي بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي يعلق على فوز برشلونة العريض أمام خيتافي

تشافي قال بعد المباراة:"لقد كانت مباراة متكاملة للغاية، لقد واجهناهم بقوة. عرفنا كيفية الذهاب إلى المساحات عدة مرات ومن هنا جاءت الأهداف. لقد خرجنا من ضغطهم العالي لنصنع الفارق".

وأضاف:"كنا نبحث في العمق عن جواو ورافينيا. لديهما قدرة أكبر على الذهاب إلى المساحات أكثر من لاعب خط وسط رابع أو لامين".

وتابع:" كان علينا الاستفادة من تقدم خط دفاعهم وقد فعلنا ذلك بشكل جيد للغاية".

وواصل:"فرينكي متطلب للغاية ويسعى إلى الكمال ولهذا السبب هو لاعب في برشلونة، ولهذا السبب فهو أحد أفضل لاعبين الوسط في العالم. أنا متأكد من أنه يستطيع تقديم أداء أفضل لكنه كان جيدًا جدًا".

وزاد:"نحن نؤمن دائمًا بما نقوم به، وهذه هي الطريقة التي ينقلها لي اللاعبون. لقد افتقدنا إلى لعب مباراة رائعة في أرضنا المونتجويك واليوم حققنا ذلك، كانت مباراة متكاملة للغاية".

وأشار:"كوبارسي أفضل مدافع لدينا من حيث إخراج الكرة، اليوم إظهر إنه مُذهل".

وأوضح:"ليوم نضغط على جيرونا، الذي تجاوزناه في الترتيب، نضغط على مدريد. يجب علينا أن نؤدي واجباتنا، نواصل الفوز ونقاتل حتى النهاية، لا يمكننا استبعاد الدوري".

وأردف:"تدريبنا أمس كان عبارة عن مشي دون ركض لأنه لم يكن لدينا وقت للراحة بعد اللعب ضد نابولي، لكننا تمكنا من العمل على كيفية الهجوم في المساحات والأوقات، وهو أمر مهم جدًا طبقناه اليوم".

وشدد:"لا أشعر بالندم حول خروجي نهاية الموسم، أعتقد القرار صحيح، أنا مقتنع أنه قرار صحيح، ليس لي بل للنادي، أريد شُكر الجماهير، دائمًا هم في جانبي".

وأكمل:"فرينكي بإمكانه اللعب بأي ستايل. لديه قدرة تقنية وبدنية مثل عدد قليل في العالم، إنه ضمان بالنسبة لي، أنا هادئ عندما يتواجد".