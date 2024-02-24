نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من التوقيع مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن اقتراب مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن نادي تشيلسي الإنجليزي يقترب من التوقيع مع المدافع الفرنسي جول كوندي نجم نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت أن نادي برشلونة لا يمانع في بيع جول كوندي في الصيف المقبل بشرط الحصول على عرض مادي جيد يلبي طموحات النادي.

ورحب خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بفكرة رحيل كوندي عن البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل من بعد تلقيه عرض مادي جيد من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة سبورت أنه خلال اللقاء الماضي بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال كان هناك كشافين من نادي تشيلسي من أجل متابعة المهاجم فيكتور أوسيمين والمدافع جول كوندي نجم البارسا للتعاقد معهم.