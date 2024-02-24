التعادل السلبي يحسم شوط اللقاء الأول بين بايرن ميونخ ولايبزيج بالبوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة شوط اللقاء الأول الذي يجمع بين فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ وضيفه فريق لايبزيغ، حاليًا، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة البوندسليغا.

وشهد شوط اللقاء الأول فرص عديدة مهدرة من قبل الفريقين، مع فقدان كامل للحس التهديفي عند مهاجمي الفريقين خلال مواجهة الليلة التي تجمع بينهم، على ملعب أليانز آرينا.

وكان فريق بايرن ميونخ هو الأفضل من الناحية الهجومية والسيطرة على الكرة خلال اللقاء، ولكنها بلا فائدة بعد فشله تحقيق أي هدف خلال أول 45 دقيقة بين الفريقين.

وكان البايرن أقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة، وخاصة عند الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، بعد تصويبة هاري كين التي ارتطمت بالعارضة، ولكن غياب التركيز الهجومي كان السبب في تحقيق تلك النتيجة السلبية في الشوط الأول من المباراة.

وبالتأكيد سيحاول توخيل تعديل طريقة اللعب خلال شوط اللقاء الثاني، واعطاء اللاعبين تعليمات واضحة بضرورة التركيز أمام المرمى وعدم إهدار تلك الفرص مجدد خلال اللقاء.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد المباراة رقم 1000 لفريق بايرن ميونخ داخل ملعبه وأمام جماهيره، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض بها فريق في البوندسليغا 1000 مباراة داخل ملعبه.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق لايبزيغ المركز الخامس برصيد 40 نقطة.