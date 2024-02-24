نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركا تكشف موقف ريال مدريد من شكوى إشبيلية قبل مباراة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا عن موقف مسؤولي نادي ريال مدريد تجاه الشكوى التي قدمها نادي إشبيلية في الساعات الماضية قبل لقاء الغد بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ويواجه فريق ريال مدريد د فريق إشبيلية غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقدم نادي إشبيلية شكوى ضد التلفزيون الرسمي لنادي ريال مدريد بسبب تصريحاته الموجهة ضد بعض الحكام في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ماركا فإنه في نادي ريال مدريد غير مهتمين اطلاقا بالشكوى التي قدمها نادي إشبيلية في الوقت الحالي وغير خائفون من فرض عقوبات عليهم.

ويريد نادي ريال مدريد الانتصار أمام إشبيلية في مباراة الغد بعد التعادل الأخير بهدف لهدف أمام فريق رايو فاليكانو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.