هل سيرحل؟ مصير إندريك مع ريال مدريد بعد التوقيع مع مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عن مصير اللاعب البرازيلي إندريك مع النادي الملكي بعد التوقيع مع كيليان مبابي.

وكانت صحيفة ماركا أكدت مجددا عن انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم وهناك احتمالية بإعارة اللاعب إندريك.

ويرى الكثير داخل النادي الملكي أن إندريك يجب أن يخرج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل وذلك بسبب التعاقد مع كيليان مبابي حيث أنه لن يكون له مكان.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية له حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد:" لم نتحدث عن هذا الأمر، عندما يصل سيكون مع الفريق الأول".

وأوضح:" أنت تتحدث كثيرا عن المستقبل وهذا يجعلني سعيدا، الشيء الوحيد الذي أراه هو مباراة الغد، لا أعرف ماذا سيحدث يوم الاثنين".