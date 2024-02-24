نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من جوميز في ختام المران الأخير قبل مباراة أبو سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز خضوع لاعبي الفريق لجلسة استشفائية بعد انتهاء مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع اللاعبون لجلسات استشفائية بالثلج لتفادي الإجهاد العضلي عقب انتهاء مران اليوم.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي مساء اليوم على استاد 19 مايو 1956 استعدادًا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.