هاري كين يسجل هدف بايرن ميونخ الأول أمام لايبزيج (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن هاري كين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني من تسجيل هدف فريقه الأول في اللقاء أمام نظيره لايبزيج ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة البوندسليجا.

وجاء هدف كين في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من جمال موسيالا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد أهدر العديد من الفرص في شوط اللقاء الأول أمام نظيره لايبزيج، في المباراة المقامة حاليا بينهم على أرضية ملعب أليانز آرينا.

شاهد هدف هاري كين أمام لايبزيج

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد المباراة رقم 1000 لفريق بايرن ميونخ داخل ملعبه وأمام جماهيره، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض بها فريق في البوندسليجا 1000 مباراة داخل ملعبه.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق لايبزيج المركز الخامس برصيد 40 نقطة.