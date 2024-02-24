"ترقب كبير" منافسة منتظرة بين كبار أوروبا لضم نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن انتظار الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من تمديد عقده.

منافسة منتظرة بين كبار أوروبا لضم نجم برشلونة

وأكدت التقارير أن كبار أندية أوروبا تراقب عن كثب مستقبل النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط نادي برشلونة مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وتم التأكيد مؤخرا من خلال تقارير صحفية عن أن مسؤولي برشلونة يريدون تجديد عقد دي يونج مع البارسا مع تقليل راتبه السنوي وهو الأمر الذي قابله دي يونج بالرفض.

وذكرت أن أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان وتوتنهام ومانشستر يونايتد تراقب بشكل كبير موقف دي يونج من تمديد عقده مع برشلونة في المرحلة القادمة.

وتابعت أن المدير المدير الرياضي للنادي الكتالوني ديكو قد اجتمع مع وكلاء فرينكي دي يونج في الفترة الأخيرة من أجل مناقشة فكرة التجديد.