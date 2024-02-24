نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يدلي بتصريحات نارية قبل لقاء رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان على مواجهة نظيره فريق رين غدا الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة رين قائلا:" كان لدينا جدول إيجابي للغاية لأننا التقينا بأفضل الفرق في البطولة الفرنسية في المباريات الأخيرة".

وتابع:" يوم الأحد سنلعب ضد فريق يتمتع بواحدة من أفضل الديناميكيات في أوروبا، لقد فازوا بعشر من آخر 11 مباراة وكان ذلك ضد ميلان، إنه فريق يضم أفرادًا على مستوى عالٍ، ويعملون بشكل جيد في الهجوم والدفاع، سيكون اختبارًا لنا".

واضاف:" أحب هذا النوع من المباريات، مثل المباراة التي سنلعبها في موناكو بعد ذلك، إنهم منافسون صعبون للغاية وسيجبروننا على إظهار أفضل نسخة لدينا".

وأختتم إنريكي:" كل ما نقوم به فيما يتعلق بكرة القدم له علاقة مباشرة بالمباريات القادمة التي سنلعبها، على سبيل المثال، عملنا هذا الأسبوع على مرحلة التعافي والدفاع في الضغط العالي والتراجع، هذه وظيفة طبيعية ومنطقية لأي مدرب، نحن نعمل وفقًا للهدف، وما نراه، وما سيحدث".