لايبزيج يحرز هدف التعادل في مرمى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن بنجامين سيسكو مهاجم فريق لايبزيج، من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه أمام مضيفه بايرن ميونخ بالدوري الألماني.

سيسكو يسجل هدف التعادل أمام بايرن ميونخ

سجل بنجامين سيسكو الهدف في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من قبل داني أولمو، لتمكن الفريق من الإبقاء على حظوظه من أجل حصد الثلاث نقاط من تلك المباراة.

وكان هاري كين قد سجل هدف التقدم لصالح البڤاري، في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من جمال موسيالا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد أهدر العديد من الفرص في شوط اللقاء الأول أمام نظيره لايبزيج، في المباراة المقامة حاليا بينهم على أرضية ملعب أليانز آرينا.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد المباراة رقم 1000 لفريق بايرن ميونخ داخل ملعبه وأمام جماهيره، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض بها فريق في البوندسليجا 1000 مباراة داخل ملعبه.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق لايبزيج المركز الخامس برصيد 40 نقطة.