نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الميريا بعد قليل بستاد باور هورس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد والميريا

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ألميريا

حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، بوليستا، رينلدو.

خط الوسط: مولينا، كوكي، دي بول، لينو.

خط الهجوم: بريوس، كوريا، ممفيس.

ترتيب اتلتيكو مدريد والميريا

ويحتل اتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة بعد تحقيق 16 فوز و3 تعادلات وخسر ستة بينما يأتي الميريا في المركز العشرين برصيد 8 نقاط حيث تعادل بثمانية وهزم بسبعة عشر ولم يفوز بأي لقاء.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد والميريا

تردد قناة bein sports 3

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.