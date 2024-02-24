مانشستر سيتي يتجاوز بورنموث بشق الأنفس ويضيق الخناق على ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من بورنموث بالفوز عليه بهدف نظيف من توقيع فودين، في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

مانشستر سيتي يفوز على بورنموث

بدأ مانشستر سيتي المباراة بالضغط على بورنموث وكاد يسجل هدف في الدقيقة التاسعة من اللقاء عن طريق هدافه هالاند الذي انفرد بشكل تام بالمرمى وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واصل لاعبو مانشستر سيتي هجومهم على مرمى بورنموث حتى تمكنوا من تسجيل الهدف في الدقيقة 24 من عمر المباراة عن طريق فودين وذلك عندما سدد هالاند تسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها نوربرتو نيتو حارس مرمى بورنموث من يسار مرماه فتابعها فودين بتسديدة من داخل منطقة الـست ياردات وسكنت منتصف المرمى الخالي لينتهي الشوط الأول بتقدم المان سيتي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، حاول لاعبو مانشستر سيتي تعزيز الهدف وكادوا يسجلون الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق هالاند الذي تلقى تمريرة من فودين عندما كان متمركز في يمين منطقة الجزاء ولكن طالت الكرة على النجم النرويجي وخرجت إلى ركلة مرمى.

وعلى جانب آخر، حاول لاعبو بورنموث تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل ولكنهم فشلوا في ذلك لتنتهي المباراة بفوز المان سيتي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتقلص الفارق لنقطة واحدة مع ليفربول، متصدر الترتيب.