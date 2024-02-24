ثنائية كين في مرمى لايبزيج تمنح بايرن ميونخ ثلاث نقاط هامة بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق فوزًا غاليًا أمام ضيفه فريق لايبزيغ، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة البوندسليغا، بهدفين مقابل هدف.

ثنائية كين في مرمى لايبزيج تمنح بايرن ميونخ الثلاث نقاط

واستطاع هاري كين من تسجيل هدف الفوز لصالح البڤاري في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت بين بايرن ميونخ ولايبزيغ منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وسجل كين هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بعد تمريرة من البديل شوبو موتينج داخل منطقة الجزاء، ليقابلها الإنجليزي بتسديدة قوية بتدخل شباك لايبزيغ، وتعلن عن فوز البڤاري في المباراة.

وكان هاري كين قد سجل هدف المباراة الأول لصالح البڤاري، في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من جمال موسيالا.

بينما أدرك بنجامين سيسكو هدف التعادل في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من قبل داني أولمو، لتمكن الفريق من الإبقاء على حظوظه من أجل حصد الثلاث نقاط من تلك المباراة.

وكان فريق بايرن ميونخ قد أهدر العديد من الفرص خلال المباراة أمام نظيره لايبزيغ، في المباراة التي أقيمت بينهم على أرضية ملعب أليانز آرينا.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد المباراة رقم 1000 لفريق بايرن ميونخ داخل ملعبه وأمام جماهيره، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض بها فريق في البوندسليغا 1000 مباراة داخل ملعبه.

وبهذا الفوز أصبح فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق لايبزيغ المركز الخامس برصيد 40 نقطة.