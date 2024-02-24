نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة ناديهم المقبلة وذلك بعد الفوز على بورنموث بهدف نظيف من توقيع فودين وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره لوتون تاون يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الحالي على ملعب كينلورث رود معقل لوتون تاون وذلك ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وتنطلق مباراة لوتون تاون ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة لوتون تاون ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع المباريات الهامة من كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط ويمكن مشاهدة مباراة لوتون تاون ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة مباراة لوتون تاون ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة لوتون تاون ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر الإنترنت وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيقTOD TV والذي يذيع أهم مباريات البطولة.