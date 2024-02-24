نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يعبر القناة في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق غزل المحلة فوزًا مستحقًا على القناة بهدفين دون مقابل في اللقاء آلذي جمع الفريقين باستاد غزل المحلة ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدور الثاني لدوري المحترفين "مرحلة الصعود".

جاءت المباراة حماسية ومثيرة من جانب الفريق المحلاوي الذي سيطر على مجريات اللعب وتنافس مهاجموه على إهدار الفرص السهلة في شوط أول شهد تألق حارس مرمى القناة "محمد علاء الدين" في المقابل اعتمد القناة على تكثيف الدفاعات والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شهدت خطورة على مرمى "محمود الحضري" حارس المحلة.

الشوط الثاني واصل غزل المحلة ضغطه القوي على مرمى القناة بغية إحراز هدف التقدم وبعد مرور خمس دقائق يحتسب الحكم ركلة جزاء للمحلة نتيجة إعاقة مدافع القناة لجناح المحلة "احمد رفعت ريڤو" تصدى لها ببراعة "محمد جابر" ونجح في إحراز هدف التقدم للمحلة، وواصل غزل المحلة سيطرته المطلقة على مجريات اللعب فيما جاءت هجمات القناة المرتدة في غاية الخطورة على مرمى الفريق المحلاوي، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني ينجح "عبده يحيى" في إحراز الهدف الثاني للمحلة من متابعة لتمريرة "أحمد سالم"، لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة على القناة بهدفين دون مقابل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة (42) في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد القناة عند (28) نقطة في المركز العاشر.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من محمود الحضري وبسام وليد وعمرو الجزار ومحمد جابر وكريم أشرف وعبده يحيى ومحمود عبدالعزيز وأحمد رفعت وإسلام مجدي وأحمد طارق ويحيى زكريا

فيما خاض القناة اللقاء بتشكيل مكون من محمد علاء الدين وفؤاد طه فؤاد ومحمود إسماعيل ومصطفى محمود وابراهيم صلاح وعلاء البدري ومحمود بحيري وسايكو كانوتيه ومحمد تامر شرقية ومحمد جمال بيبو وعمرو بركات.