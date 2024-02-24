نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ورباعية أستون فيلا أمام نوتنجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق أستون فيلا على ضيفه نوتينجهام فوريست، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة 4-2 أمام نوتينجهام، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين على ملعب فيلا بارك.

وفاز مانشستر سيتي على فريق بورنموث، بهدف دون رد عن طريق لاعبه فيل فودن، حيث رفع رصيده بهذا الفوز إلى 59 نقطة.

وفي هذه الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد تألق ليفربول وفوزه على نظيره لوتون تاون، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وانتهت برباعية مقابل هدف.

كما تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة أمام فولهام بهدفين مقابل هدف، وتغلب كريستال بالاس على بيرنلي بثلاثية نظيفة، وتعادل برايتون أمام إيفرتون بهدف لكل منهما.

ويلتقي في هذه الجولة مانشستر سيتي أمام نظيره بورنموث، وآرسنال يواجه نيوكاسل على ملعب "الإمارات".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

جاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول، 60 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 59 نقطة.

3- آرسنال، 55 نقطة.

4- أستون فيلا، 52 نقطة.

5- توتنهام، 47 نقطة.

6- مانشستر يونايتد، 44 نقطة.

7- برايتون، 39 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد، 37 نقطة.

9- وست هام، 36 نقطة.

9 - برايتون، 35 نقطة.

10- تشيلسي، 35 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 35 نقطة.

12- فولهام، 29 نقطة.

13- بورنموث، 28 نقطة.

14- كريستال بالاس، 28 نقطة.

15- برينتفورد، 25 نقطة.

16- نوتينجهام فورست، 24 نقطة.

17- إيفرتون، 21 نقطة.

18- لوتون تاون، 20 نقطة.

19- بيرنلي، 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 13 نقطة.