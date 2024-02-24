كاف يحتفل بتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة على التوالي.

الأهلي يحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نشر "كاف" عبر حسابه الرسمي منصة "X": "الأهلي المصري حامل اللقب يحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة تواليًا".

وحقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزا عريضًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري برباعية مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بنيامين مكابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة، وضع الأهلي قدمًا في الدور ربع النهائي رسميا، برفقة يانج أفريكانز الذي يحتل الوصافة خلف المارد الأحمر المتصدر، بينما يودع شباب بلوزداد البطولة مع ميدياما الغاني.