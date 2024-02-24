البايرن يفلت من كمين لايبزيغ
أفلت بايرن ميونخ من تعثر رابع على التوالي، بفوزه على ضيفه لايبزيغ في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 يوم السبت ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتكفل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين بتسجيل هدفي البايرن في الدقيقتين 56 و90، بينما سجل بنيامين سيسكو هدف لايبزيغ في الدقيقة 70.
ورفع البايرن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني على بعد ثماني نقاط من المتصدر باير ليفركوزن الذي افتتح المرحلة بالفوز على ماينز بنتيجة 2-1.
أما لايبزيغ فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البايرن يفلت من كمين لايبزيغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.