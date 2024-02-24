البايرن يفلت من كمين لايبزيغ

البايرن يفلت من كمين لايبزيغأفلت بايرن ميونخ من تعثر رابع على التوالي، بفوزه على ضيفه لايبزيغ في الوقت القاتل بنتيجة 2-1 يوم السبت ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتكفل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين بتسجيل هدفي البايرن في الدقيقتين 56 و90، بينما سجل بنيامين سيسكو هدف لايبزيغ في الدقيقة 70.

ورفع البايرن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني على بعد ثماني نقاط من المتصدر باير ليفركوزن الذي افتتح المرحلة بالفوز على ماينز بنتيجة 2-1.

أما لايبزيغ فقد تجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس.