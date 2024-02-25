موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي اليوم في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، مساء اليوم الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء ضد أبوسليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.