موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم القمة التي تجمع بين تشيلسي ضد نظيره ليفربول، والتي يحتضنها ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وفي هذه المباراة يسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب يريده هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق أي لقب أو التأهل للبطولات الأوروبية، حيث أنه يحتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، ويأمل في تحقيق هذه البطولة.

وعلى الجانب الأخر يريد فريق ليفربول، حجز مقعدا في تصدره في ترتيب الدوري الإنجليزي ويضم بطولة جديدة لخزينته.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويواجه مساء اليوم الأحد فريق تشيلسي نظيره ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، اليوم الموافق 25 فبراير 2024، على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتبث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط عبر شاشة قنوات BEIN SPORTS القطرية.