نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة اليوم أمام أبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في مواجهة نظيره فريق أبو سليم الليبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في مواجهة أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبو فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم الليبي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - ياسر حمد - حسام عبد المجيد -عمر جابر

خط الوسط: أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة -شيكابالا

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.