نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتساءل الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي نادي الزمالك في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره أبو سليم الليبي ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.