نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب معجبة مهووسة.. حياة لاعب ليفربول تتحول إلى جحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عانى ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، من مطاردة امرأة مهووسة لها على مدار عام كامل، الأمر الذي دفعه للاستعانة بحارس شخصي.

أرنولد يستعين بحارس شخصي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المرأة المعجبة أزعجت أرنولد برسائل بذيئة مما اضطرته لاستئجار حراسة خاصة بالإضافة إلى تغيير رقم هاتفه وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه على مدار العام ظهرت إحدى المعجبات أمام منزل أرنولد ومركز تدريب ليفربول وأيضًا قامت بملاحقته إلى مطاعمه المفضلة.

كما اشتكى أفراد عائلة نجم ليفربول من نفس الرسائل التي وصفت بالمريضة، من جانب المشجعة التي تضايق أرنولد.

ووصفت الصحيفة بأن أرنولد مر بعام من الجحيم، وأنه اللاعب بذل قصارى جهده حتى لا يتأثر أدائه مع ليفربول بسبب هذه الأزمة.

وتلقى لاعب ليفربول، نصائح بعدم مشاركة أي من تحركاته، أو أماكن تواجده، عبر وسائل منصات التواصل الاجتماعي لتفادي ملاحقة المعجبة المهووسة.