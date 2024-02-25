نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق فاركو لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة فاركو ضد طلائع الجيش

وتنطلق المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

يحتل فاركو المركز الثامن عشر برصيد 6 نقطة، حيث خاض 11 مباراة فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 7 مباريات.

يحصد طلائع الجيش المركز السابع برصيد 18 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وطلائع الجيش

وتنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

التقي الفريقان 6 مرات، فاز فاركو في 0 مرة وفاز طلائع الجيش في 3 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

أحمد حمدي حكما لمباراة فاركو ضد طلائع الجيش

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم أحمد حمدى لإدارة مباراة فاركو وطلائع الجيش، غدا الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 بالدورى الممتاز.

غيابات طلائع الجيش

تأكد غياب الثلاثى حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن مباراة فريقهم المقبلة أمام فاركو بالدوري بسبب الإصابة.

غيابات فاركو

يفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود حسن مجدى فى مباراة فاركو بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ،فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية .