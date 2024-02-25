نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يحسمها: لن أترك الأهلي حتى لو للاحتراف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنهال العروض الضخمة على العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء الخليجية أو الأوروبية في الفترة الأخيرة بعد تألق اللاعبين بشكل كبير خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولعل أبرز اللاعبين الذين نالوا إشادات عديدة، إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، رغم توديع الكان من دور الستة عشر.

- إمام عاشور يحسم مصيره

وأكد الناقد الرياضي محمد عراقي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس: "محمود الخطيب أوصى بعقد جلسة مع إمام وكيله لحسم العروض والحديث على اللاعب في الفترة الأخيرة".

وتابع: "إمام عاشور يحظى باهتمام الجميع داخل الأهلي ورغم العروض التي تلقاها مؤخرا، أكد عدم رغبته في الرحيل عن الفريق".

واختتم:" إمام عاشور أبلغ مسؤولي النادي الأهلي أنه لا يريد أن يلعب إلا مع الأحمر، خاصة وأنه جرب تجربة الاحتراف الخارجي ولم ينجح بسبب العديد من العقبات أولها اللغة ولا يريد تكرارها".