نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال إفريقيا.. نجاحات عديدة وإخفاقات محدودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة على التوالي والثامنة والعشرين في تاريخه بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد الجزائري 4-0.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة عن يانج أفريكانز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتأهل النادي الأهلي بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وستكون مباراة الجولة الأخيرة حاسمة لصدارة المجموعة بينه وبطل تنزانيا.

تاريخ مشاركات الأهلي في الدور ربع النهائي الأفريقي

الأهلي تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة (28) في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث سبق وشارك المارد الأحمر في هذا الدور (27) مرة قبل النسخة الحالية.

نجح الأهلي في تجاوز الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية في 19 نسخة سابقة، فيما ودع منافسات البطولة من هذا الدور في 8 مناسبات وجاءت مشاركاته كالآتي:

- 1977: استهل الأهلي مشاركاته في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة هارتس أوف أوك الغاني، وفاز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة وودع البطولة.

- 1981: التقى الأهلي مع مابيلا نازيمبي بطل الجابون في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1981 وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

- 1982: واجه الأهلي فريق جرين بافلوز الزامبي، وفاز ذهابًا بنتيجة 3-1 وخسر إيابًا 1-0، وواصل بعدها مشواره بالبطولة حتي توج بأول ألقابه علي حساب كوتوكو الغاني.

- 1983: تخطى الأهلي في الدور ربع النهائي فريق كانون ياوندي الكاميروني، حيث تغلب عليه 5-0 في لقاء الذهاب، وخسر 1-0 إيابًا.

- 1987: التقى الأهلي مع أفريكا سبورت الإيفواري في ربع نهائي دوري الأبطال، وتبادل الفريقان الفوز بنفس النتيجة 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وحسم المارد صعوده للدور نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2.

- 1988: تقابل مع فريق ماتشيدجي الموزمبيقي وفاز الأهلي ذهابًا 2-0، وخسر إيابًا 1-0 وتأهل لنصف نهائي البطولة

- 1991: التقي الأهلي مع نظيره ناكيفوبو فيلا الأوغندي وتبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة 2-0، وخسر بركلات الترجيح 4-2 وودع البطولة.

- 1999: أول مشاركة للأهلي في الدور ربع النهائي بنظام المجموعات، وفشل في تجاوز هذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف الرجاء المغربي، وكانت اللوائح وقتها تنص على تأهل صاحب المركز الأول فقط للمباراة النهائية مباشرة.

- 2000: لم يستطيع الأهلي تجاوز الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، خلف هارتس أوف أوك الغاني، وكان يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

- 2001: نجح الأهلي في تخطي الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة، خلف بترو أتليتكو الأنجولي، وذلك بعد تعديل نظام التأهل ليصعد صاحبي المركزين الأول والثاني بكل مجموعة للدور نصف النهائي.

- 2002: فشل الأهلي في تخطي الدور ربع النهائي، بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف الرجاء المغربي، ومازيمبي الكونغولي، وجان دارك السنغالي.

- 2005: تأهل فريق الأهلي من الدور ربع النهائي، بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.

- 2006: تخطى الأهلي الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة.

- 2007: تأهل الأهلي من الدور ربع النهائي الإفريقي بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.

- 2008: تخطى الأهلي الدور ربع النهائي الإفريقي بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، وواصل بعدها الفريق مشواره بالبطولة واستطاع الوصول للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب القطن الكاميروني.

- 2010: تجاوز الأهلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، بعدما حل وصيفا بمجموعته برصيد 8 نقاط، خلف شبيبة القبائل الجزائري صاحب المركز الأول.

- 2011: فشل الأهلي في تجاوز الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حل ثالثًا في مجموعته برصيد 7 نقاط.

- 2012: تأهل الأهلي من دور الثمانية بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة متفوقًا على مازيمبي الكونغولي وتشيلسي الغاني والزمالك.

- 2013: تجاوز الأهلي الدور ربع النهائي بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة متفوقًا على أورلاندو بيراتيس والزمالك وليوباردز.

- 2016: فشل الأهلي في تجاوز الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف زيسكو يونايتد، والوداد البيضاوي المغربي.

- 2017: عاد نظام خروج المغلوب في الدور ربع النهائي بـ دوري أبطال إفريقيا مجددًا، والتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يفوز المارد الأحمر 2-1 في لقاء الإياب.

- 2018: التقي الأهلي مع حورويا الغيني في الدور ربع النهائي، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز المارد الأحمر 4 -0 في الإياب، ليتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.

- 2019: واجه فريق ماميلودي صنداونز وخسر ذهابا 5 – 0 وفاز ايابا 1-0 ليودع منافسات البطولة.

- 2020: تقابل مع ماميلودي صن داونز وفاز ذهابا 2-0، وتعادل إيابًا 1-1 ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

الأهلي وصن داونز

- 2021: التقى الأهلي مع ماميلودي صن داونز للمرة الثالثة على التوالي في هذا الدور ونجح في التأهل لنصف النهائي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

- 2022: تقابل مع الرجاء المغربي وفاز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الإياب ليحسم تأهله لنصف نهائي البطولة.

- 2023: في نسخة العام الماضي التقي الأهلي مع الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي وفاز 2-0 ذهابًا، وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب ليصعد لنصف النهائي.